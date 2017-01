Video og foto: Så hurtigt stiger vandet

I Præstø er der netop nu, tirsdag over middag, ved at blive gjort klar til at lukke for Tubæk Å ved udløbet. Høje låger under broen ved Østerbro kan lukkes, og beredskabet fra Næstved er ankommet med pumper, der skulle kunne klare at pumpe åvandet oven over lågen, som til gengæld skal holde fjordvandet fra at strømme ind.