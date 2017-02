Video og billeder - se den nye havn

Se billedserie Træer pynter. Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S fra Nykøbing Falster har omkranset det nye havneområde med en motionssti, som er benævnt »motionsmolen«, og skabt lidt morgenstemning ved at lade solen stå op i syd.Tegninger: Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S

Vordingborg - 22. februar 2017 kl. 18:25 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Dialog betaler sig.«

Det konstaterer Per Stig Sørensen (DF), som er formand for havneudvalget, oven på tirsdagens borgermøde om havnens planer, hvor det - noget overraskende - viste sig, at de skarpeste kritikere af udvidelsesplanen nu kan gå ind for et revideret forslag.

Her på siden kan man på video sejle ind i den nye havn. Videoen re produceret af det rådgivende ingeniørfirma Orbicon, der har stået for VVM-redegørelsen.

Det reviderede forslag rummer en lidt mindre erhvervshavn, og samtidig er der gjort plads til en vandresti, som vil ligge uden for havnens terrorsikrede og afspærrede område. Stien vil føre hen til et højereliggende udsigtspunkt, hvorfra der vil være udsigt over havnen og ud over Smålandsfarvandet.

Det betyder, at udvidelsen bliver mindre end oprindeligt forudsat. Etape 5 glider ud og dermed bliver der i første omgang åbent vand på et område, hvor der elles sidst i processen kunne være blevet bygget.

Samtidig flyttes noget af det planlagte byggeri, så det ikke bliver så iøjnefaldende set fra kysten ved Ore og Knudshoved.

- Det har været godt at have møde med borgerne. Det er en demokratisk proces, og at den betyder ændringer det er ikke noget, der kan genere os, tværtimod er det meningen med demokrati, siger Per Stig Sørensen.

Senest har han foretaget en stjernehøring blandt udvalgets medlemmer for at høre deres stillingtagen til det barberede projekt, og tilbagemeldingen var overvejende positiv.

- Vi havde ikke tid til at mødes i udvalget, men indstillingen er klar, siger Per Stig Sørensen om ændringerne, der også betyder, at havnen knapt får udgifter for de først budgetterede 150 millioner kroner.

Området var udset til at skulle fyldes op med overskudsjord fra andre steder i kommunen. Jord, som ellers primært fragtes til Køge, kunne her gøre gavn, men der skal stadig bruges meget jord til udvidelsen af havnen, som i realiteten også er en udvidelse af Masnedø.