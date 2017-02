Video: Radikale satte sig på skolebænken

- Vi fik en henvendelse fra Zenia, der spurgte, om hun måtte komme på besøg. Hun er her i fire timer for at møde lærere og elever. For os er det en unik mulighed for at få italesat de udfordringer, der er for vores erhvervsuddannelser og gymnasier, fortæller rektor Ann Descroix til Sjællandske.