Video: Højesteret halverer skorstensfejers bøde for sikkerhedsbrist

En skorstensfejer får en bøde på 25.000 kroner i Højesteret for at lade ansatte stå på tage uden sikkerhed.

Skorstensfejermester Arne Gert Pedersen fra Vordingborg skal betale 25.000 kroner i bøde for at lade to ansatte rense skorstene uden den fornødne sikkerhed.

Sådan lyder afgørelsen i landets øverste domstol. Dermed er Højesteret nået frem til et andet resultat end landsretten, der havde fastsat bødesummen til 50.000 kroner.

Mesteren blev dømt, fordi han to gange i 2014 lod en ansat stå på en skrå tagryg i henholdsvis seks og otte meters højde uden at være sikret.

Ved afgørelsen bryder domstolen med en flere hundrede år gammel tradition, hvor skorstensfejere udfører deres arbejde på tagryggene og renser skorstenene uden konsekvent at være sikret mod fald.

Men netop den tradition har retten dog alligevel lagt særligt vægt på i afgørelsen.

Det fremgår af dommen, at den branchevejledning, som mesteren i god tro fulgte, indeholdt fotografier, der kunne give brugeren et indtryk af, at man stadig kunne arbejde sådan.

Arne Gert Pedersen har tidligere udtalt, at han blot i god tro fulgte den vejledning, som han og andre skorstensfejere bruger dagligt.

Da Arbejdstilsynet fangede mesterens ansatte i at rense skorstenene i 2014, som de havde gjort så mange gange før, arbejdede de ud fra en vejledning fra 2008.

Anklagen lød, at der ikke var truffet de rette sikkerhedsforanstaltninger mod at falde ned oppe fra toppen af taget.

Men ifølge skorstensfejeren og hans advokat, Henrik Høpner, fremgik det ikke af denne, at arbejderne skulle sikres i den givne situation.

Sagen har vakt stort oprør blandt landets skorstensfejere, der har mødt op til retsmøderne undervejs iført uniform for at støtte deres kollega.

Dommen kan få konsekvenser for, hvordan skorstensfejere udfører deres arbejde fremover.