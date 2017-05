Vi skylder 65 millioner kroner til fællesskabet

Det roder i SKAT - ingen tvivl om det - men med en nylig lovændring kan kommunerne nu gøre noget ved det og samle op, hvor staten har tabt tråden. Det gør man nu i Vordingborg. En ny mand er blevet ansat i kommunens opkrævningsgruppe med henblik at få særligt ejendomsskattebetalerne tilbage på sporet. Det er dog indtil videre det eneste område, som kommunen med lovændringen fik myndighed over. Men her har man nu fået et uundværligt værktøj tilbage - muligheden for at gøre udlæg i værdier til at dække gælden - og behovet er til stede.