Vesthavnens udvidelse er sat i gang

- Det er et stærkt signal om, at vi tror på Vordingborg Havn. En enig kommunalbestyrelse har udvist mod og handlekraft, i stedet for at se væksttoget køre forbi, siger borgmester Michael Seiding Larsen (V), der fik fornøjelsen af at tage første spadestik med gravko.