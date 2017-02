Vejtræer i Stege sendes til politisk behandling

De to foreninger mener, at træerne bør blive stående - eller at man i det mindste bør have en samlet plan på plads for hele Langelinie-strækningen, før man fjerner noget.

Samtidig har forvaltningen været kritiseret for at tage beslutningen uden at søge politisk godkendelse først eller forelægge sagen for lokalrådet. Hvad det angår mener Jan Michelsen i princippet ikke, at kommunen har begået nogle fejl, da forvaltningen skal være i stand til at tage administrative beslutninger inden for en vis grænse, men han medgiver, at sagen om elmetræerne nok burde have været vendt lokalt først.