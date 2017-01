Se billedserie Selvom rejsegildet ikke blev holdt ved Vandhuset, skulle flere alligevel hen og se, hvor langt byggeriet er nået.

Vandhusets rejsegilde med taler og røde pølser

Vordingborg - 26. januar 2017 kl. 15:43 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For kort tid siden var der kun et hul i jorden, men nu rejser murene sig til det ny vandhus, som bliver en del af DGI Panteren i Vordingborg. Torsdag var der rejsegilde på Vandhuset, der skal være færdig omkring 1. november, og alle, der har en finger med i spillet, var samlet på stedet, skriver Sjællandske.

Det blev dog ikke på selve byggegrunden, men inde i »Poten«, som bygning nr. 1 bliver kaldt. Nogle sagde, at det var for koldt at samles udenfor, mens andre mumlede noget om Arbejdstilsynet, der ikke ville billige, at 100 mennesker trampede rundt inde på byggegrunden.

Rejsegildet blev følgelig holdt inde i Poten, hvor borgmester Knud Larsen (V) bød velkommen.

Han glædede sig over, at Vandhuset er færdig om ni måneder, efter at kommunalbestyrelsen besluttede sig for at bygge svømmehallen i sommeren 2014. Og han fremhævede den nye måde at drive hallen på.

Han hentyder til, at DGI Huset Panteren skal stå for den daglige drift sammen med entreprenør Morten C. Henriksen på en 25-årige kontrakt.

Knud Larsen glæder sig også til, at den gamle, grimme fabriksbygning, der rummede Panther Plast, bliver revet ned. Byggematerialerne vil - efter en grundig rensning - blive anvendt som en del af en stor pyramide, der bliver bygget bag ved Poten og ved siden af kunstgræsbanen, skriver Sjællandske.

Også formand for DGI Huset Panteren, Niels Fog kom ind på nedrivningen af bygning 4.

- Bygning 4 har haft sin tid. Den har været moderne industri, der har betydet arbejdspladser og har været fremskridt. Den tid er forbi, og fra DGI Huset Panteren glæder vi os meget over, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at den nu skal nedrives og omdannes til et bjerg, og den tomme plads skal give rum for nye og spændende udfoldelser, der hører nutiden til, sagde Niels Fog.