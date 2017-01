Se billedserie Jesper Harritslev (th) nåede kun lige at rulle ind under lastbilen, før luftbælgen sprang. Joachim Jensen (tv) greb ind og løftede det forreste af lastbilen med en donkraft. Det var ikke denne lastbil, den var gal med, men en rød af slagsen magen til. Foto: Claus Vilhelmsen

Værkstedsejer: - Vi har fået en dummebøde

Vordingborg - 04. januar 2017 kl. 11:24 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi gik ikke i retten, fordi vi følte, vi skulle bevise vores uskyld. Normalt er det sådan, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men Arbejdstilsynet gav os en dummebøde på 30.000 kr., og vi fik at vide af en advokat, at det kunne blive svært og dyrt i sagsomkostninger at slås med dem.

Det siger Jan Jensen, der sammen med sin kone Lisbeth ejer Møns Hydraulik Service (MHS) på Elmevej i Stege til Sjællandske. De understreger, at de altid har lagt stor vægt på sikkerhed, og når kunderne kalder, tager de afsted to mand. I modsætning til firmaer, der yder autohjælp, som kører alene.

Baggrunden er en ulykke 9. februar sidste år, hvor en lastbil lækkede servostyringsolie fra en slange i Storegade. Vognmanden kontaktede MHS, som sendte Jesper Harritslev og Joachim Jensen afsted. Ankommet til stedet lægger Jesper Harritslev sig på et rullebræt og kører ind under lastbilens styrehus, men han var kun lige kommet ind under, da en luftbælg springer, og lastbilen falder ned. Heldigvis lander den på hjulene, og det redder manden fra at blive smadret. Joachim Jensen handler hurtigt og aktiverer en donkraft, og Harritslev kan komme ud. Han slipper med et blåt øje og en klemt skulder, og de næste ti dage kommer han ikke på arbejde.

Arbejdstilsynet troppede op på Møns Hydraulik Service dagen efter, og manden, som ifølge Jan Jensen var vældig flink, kaldte ulykken et hændeligt uheld.

- Han siger, at han aldrig har hørt om en lignende sag, og adspurgt kan han heller ikke sige, at der er specielle regler for den situation, siger Jan Jensen.

Men indstillingen fra Arbejdstilsynet skiftede, og en dag modtog firmaet en bøde på 30.000 kr.

- Det var som at få en dummebøde, hvor vi skulle bevise vores uskyld, hvis vi gik i retten, siger Jan Jensen hovedrystende og fortsætter:

- De giver en bøde, fordi de siger, at vi ikke har instrueret Jesper ordentligt. Men der er ingen andre, der klodser noget op, med mindre hjulene skal pilles af.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra en jurist i Arbejdstilsynet til, hvad firmaet helt konkret skulle have gjort, men uden held.

På Møns Hydraulik Service understreger Lisbeth Jensen, at de fremover vil gøre, som Arbejdstilsynet har givet dem et påbud om. Det skriver Sjællandske.