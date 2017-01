Se billedserie »Fremtidsminister« kalder han sig selv. Søren Pind besøgte torsdag aften Venstres nytårskur i Vordingborg. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: V-profiler satte fokus på den ukendte fjende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-profiler satte fokus på den ukendte fjende

Vordingborg - 06. januar 2017 kl. 11:11 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både grænsebomme og danskernes blufærdighed kom under beskydning, da Søren Pind og Venstres nye lokale folketingskandidat gæstede Vordingborg torsdag aften.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, brugte sin taletid på at fortælle om den delvist ukendte fjende. Et tema, der også gik igen i den lokale folketingskandidat Charlotte Bisserup Bechfeldts tale.

- Der var engang, hvor vi kendte fjenden. Under den kolde krig var det Sovjetunionen, under anden verdenskrig nazisterne. Det har altid været de røde, der var de onde, og de blå, der var de gode, men sådan er det ikke længere, forklarede hun, mens ministeren gik skridtet videre.

- Den fuldstændige fjende kan vi ikke se endnu, men vi ved, hvad de vil: Et andet samfund, end det vi kender. De er fjender af det frie, åbne samfund, forklarede han .

Såvel minister som folketingskandidat benyttede deres taletid til at fastslå, hvor vigtigt det er at holde fast i de danske værdier, men at det samtidig er afgørende at gå omverden i møde.

- Ved at opsætte grænsebomme og ved at lukke øjnene for de grusomheder, der finder sted rundt om i verden, får vi kun en midlertidig form for tryghed, lød det fra den unge folketingskandidat.

Under sin tale gjorde Søren Pind det klart, at vi som danskere skal passe på med at gå et skridt tilbage, når flygtninge forsøger at tage et skridt frem.

- Vi er bare blufærdige. I stedet for at skulle til at forklare frikadeller er det nemmer bare at lade være og tage et skridt tilbage, konstaterede han:

- Jeg tror ikke, vi kan blive som vi var engang, men vi kan måske blive til et nyt »vi«. Et »vi«, der bygger på dannelse og på fælles forståelse, men som også bygger på, at vi åbner vores hjem og bryder med vores blufærdighed, selvom det er svært og ubehageligt, lød det fra ministeren.