1. april fortalte vi i avisen om mindretalsgruppens massive kritik af udbudplanerne for Vintersbølle Vaskeri. Udbuddet er unfair for medarbejderne, lyder argumentet. Nogle dage senere redegjorde Heino Hahn (DF) for, at vaskeriet aldrig har løbet rundt.

Usikkerhed om udbud af Vintersbølle Vaskeri

Vordingborg - 07. juli 2017 kl. 06:06 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det borgerlige flertalt i kommunalbestyrelsen i Vordingborg vil gerne sende Vintersbølle Strand Vaskeri i Nyråd i udbud for at finde ud af, om vaskeriet er konkurrencedygtigt. Men der er opstået en knast, der måske kan få idéen til at kuldsejle, skriver Sjællandske.

Det koster nemlig penge at få lavet udbudsmaterialet og at kontrollere forløbet af udbuddet. Forvaltningen vurderer, at prisen ligger på 450.000 kr., og skal kommunens embedsmænd selv lægge de nødvendige mandtimer, vil der ikke være penge tilbage på direktionens konsulentkonto til resten af året. Derfor må opgaven lægges ud til en ekstern konsulent, og herved opstår de 450.000 kr.

Økonomiudvalget var på sidste møde dog ikke indstillet på at give en tillægsbevilling, og i stedet blev sagen sendt videre til budgetforhandlingerne for 2018-21.

- Det er en overraskelse for alle, at konsulentbistanden bliver så dyr, kommenterer borgmester og formand for Økonomiudvalget Michael Seiding Larsen (V).

- Derfor bliver sagen taget med til budgetforhandlingerne og vejet sammen med de andre opgaver, der er ønsker om.

Borgmesteren ønsker ikke privatisering for enhver pris og understreger, at inden for kernevelfærden giver det ikke mening.

- Det er ældreområdet og de svage. Der så mange eksempler på, hvor galt det kan gå for eksempel på Lolland og i Århus. Hvis et firma går konkurs, skal kommunen alligevel stå med et beredskab, som kan træde til, og det kan vi ikke stå model til, mener Michael Seiding Larsen.

Men han siger også, at hans politiske modstandere har tolket som, at han er helt imod udlicitering.

- Det er en misfortolkning, fastslår han.

Heller ikke i Socialudvalget findes pengene til konsulentbistand.

- Det er rigtig mange penge, siger udvalgets formand Heino Hahn (DF), som dog stadig mener, at vaskeriet skal sendes i udbud.

- Det har givet underskud i mange år, men jeg tror, at de nu er voldsomt konkurrencedygtige. Vintersbølle Strand Vaskeri er bedst til sengelinned og uniformer, og hvis de holder sig til det, kan det også være, at de kan skaffe vaskertøj andre steder fra. Borgertøjet er i en pulje for sig, og det kan godt være, at det ikke er dem, der skal vaske det, anfører Heino Hahn.

