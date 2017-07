Se billedserie Liv Andreassen nyder en tur på airtracken. Forhindringerne på den oppustelige madras justeres til alle de forskellige handicap, som deltagerne på den årlige sportsskole må leve med. Til højre ses Lars »Sømanden« Lundberg, der hjælper med som instruktør.Foto: Lars Christensen

Unge handicappede gør op med begrænsninger

Vordingborg - 26. juli 2017 kl. 11:05 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du kan ti gange mere, end du selv tror, og 100 gange mere, end din mor tror. Sådan lyder et populært dansk udtryk, og det har sjældent været mere sandt, end for de deltagere, der denne uge er på sportsskole i Kastrup.

Autister, udviklingshæmmede og kørestolsbrugere. Der er meget stor forskel på de forskellige handicap, der præger de 33 deltageres dagligdag. Men denne ene uge om året ses der bort fra begrænsningerne og fokuseres i stedet på mulighederne. Mulighederne for også at nyde en uge med fysisk udfoldelse, fart over feltet og socialt sammenhold ligesom så mange andre jævnaldrende uden handicap har mulighed for.

- Her behandler vi alle børn og unge ens. Vi pakker dem ikke ind, og det tror vi på, at de har godt af, forklarer Preben Vagner fra Vordingborg Handicap Idræt, der driver den lokale sportsskole sammen med Parasport Danmark (tidligere Dansk Handicap Idræts-forbund).

- Alt for ofte oplever børnene, at deres forældre og pædagoger kun ser begrænsninger. Vi vælger at se mulighederne. Når ugen er omme, plejer mange af forældrene at være meget overraskede over, hvor meget deres børn har været med til, forklarer sportsskolelederen.

- Tidligere var det meget opdelt med kørestolsbrugere for sig, men nu er alle handicap blandet sammen, for det er det, de unge gerne selv vil have. Kørestolsbrugere vil også gerne op på den oppustelige madras. Selvom de ikke kan slå kolbøtter, kan de stadig få meget ud af at kravle rundt på madrassen eller bare ligge på den, så de ikke hele tiden skal være i deres stol, forklarer sportsskolelederen, der selv er kørestolsbruger.