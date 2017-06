Rasmus Bertelsen (tv.) og Michael Toubeily fik overrakt et diplom af politidirektør Lene Frank, som udtrykte sin tak. Med anerkendelsen følger en dusør på 1000 kroner. Foto: Anders Ole Olsen

Unge hædret for at bremse spritbilist

Vordingborg - 09. juni 2017 kl. 07:11 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Handlekraft og samfundssind er ikke alle kvaliteter, alle besidder.

Men i december 2016 var det lige netop, hvad to unge mænd på 18 år: Rasmus Bertelsen og Michael Toubeily, udviste. I går blev de hædret på Næstved Politigård.

- Tak for villigheden til at træde til, når der er behov. Der er brug for alle, før vores samfund virker, lød det fra politidirektør Lene Frank fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ved en dusør-ceremoni torsdag.

Bremsede spritbilist

På vej fra Stege mod Ørslev møder de en forankørende bilist, som døjer med at holde sig i sin egen vejbane. De to fyre vælger at følge efter bilen.

Bilisten kører hen over Mønbroen i den forkerte vejbane, tager en tur i rundkørslen i Kalvehave og kører slingrende retur mod Stege. De to mænd får standset bilen, men den 55-årige stærkt berusede kvindelige fører vælger at fortsætte sin køretur.

I sneglefart og usikker stil kommer kvinden til Stege, hvor en modkørende bus lige akurat undviger hende, da hun fortager et skarpt sving på tværs af vejen. Lidt længere fremme stopper hun og patruljevognen ankom.

Tårnhøj promille

Kvindens kørekort bliver øjeblikkeligt inddraget og bilen beslaglagt. Den nøjagtige promille viser sig siden at være på 2,62.

- Det er fedt med anerkendelsen. Det bekræfter mig i, at vi gjorde det helt rigtige, siger Rasmus Bertelsen. Michael Toubeily supllerer:

- Vi kunne have ladet være, men jeg er sikker på, at det var gået galt, hvis vi ikke havde gjort noget.