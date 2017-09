Unge filmmagere smagte på berømmelsen

Med de to film »Lyden af venskab« og »Amatørerne« har eleverne på Præstø Skole allerede bevist, at de har flair for filmproduktion. Deres talent og flid høstede priser i forsommeren og resulterede i en invitation til landsfinalen for unge filmskaber. På efterårets første dag var det endelig blevet tid til prisuddelingen på TheNextFilmFestival. Det fandt sted under Danmarks internationale kortfilmfestival, den prestigefyldte Odense Film Festival.