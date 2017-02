Uforståelige breve skaber frustration for somaliere

Som en af de første foreninger i Danmark tog den lokale »Foreningen af 1. september 2015« lørdag initiativ til et informationsmøde sammen med Dansk Flygtningehjælp for at få skabt klarhed over somaliernes situation.

Forvirrringen er ikke blevet mindre af, at der i de seneste måneder er blevet sendt flere forskellige breve ud til somalierne. Baggrunden for alle brevene er dog den samme. Forholdene i deres hjemland vurderes til at have forbedret sig nok til, at en hjemsendelse ikke længere er i strid med menneskerettighederne.