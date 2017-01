Thomas Christfort (K) føler ikke, at kulturtavlerne skæmmer Vordingborg. Foto: Søren Schaadt Larsen

Udvalgsformand om kulturtavle-kritik: »Det er ikke en skilteskov«

Vordingborg - 26. januar 2017

Bevaringsforeningerne kalder dem et forstyrrende element i byrum, der allerede lider af skilteskove og overmøblering.

Men den kritik er teknik- og miljøudvalgsformand Thomas Christfort (K) ikke enig i.

- Jeg synes ikke personligt, at de skilte skæmmer. De er generelt holdt i et flot design, og det er ikke en skilteskov, fastslår han.

Den konservative politiker forklarer, at kulturtavlerne er et vigtigt redskab til at få gjort opmærksom på områdets mange arrangementer og aktiviteter.

- Det er vigtigt, at vi slår på tromme for de mange ting, der foregår her i området. Derfor er vi også nødt til at sikre, at arrangørerne har optimale forhold til at kunne fortælle om deres arrangementer, forklarer han og uddyber:

- Jeg har noteret mig kritiken, men vi kan ikke kun have fokus på, at byen skal se ud, som den altid har gjort. Der må ikke gå så meget museum i det, at byerne ikke kan udvikle sig, forklarer han og fastslår, at det ikke er ensbetydende med, at der slet ikke skal være retningslinjer for skiltningen.

- Vi er opmærksomme på ikke at få skilteskove. Det er derfor vi har skrappe lokalplaner, og det er derfor, vi også jævnligt siger nej til ansøgninger. Vi giver ikke bare los overfor skiltning, fastslår han.