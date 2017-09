Miljøstyrelsen vil have gjort noget ved fosforudledningen til Stege Nor og Præstø Fjord. Men kommunens Teknik- og Miljøudvalg er ikke enig i, at det er et problem. Foto: Bo Bolther

Udvalg nægter at efterkomme Miljøstyrelsens rensekrav

Et næsten enigt Teknik- og Miljøudvalg i Vordingborg Kommune nægter fortsat at give påbud til lodsejere om at kloakere til trods for, at Miljøstyrelsen mener, kommunen skal gøre det. Kun den uafhængige Helle Mandrup Tønnesen går ind for, at forvaltningen sender et brev til styrelsen, hvori kommunen lover at udstede disse påbud, skriver Sjællandske.