Udsatte familier får gratis mad tre dage om ugen

Vordingborg - 06. september 2016 kl. 11:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hær af frivillige var mødt op med kølekasser, termotre og en vægt, da »Landsorganisationen for udsatte«, LOFU, åbnede sit første madsted i Vordingborg. Mandag, onsdag og fredag giver de overskudsmad til familier, der ikke selv har økonomi til at få hverdagen til at hænge sammen.

- I dag har vi tilsagt 11 familier, der kan komme og hente mad. 60 familier har søgt om madstøtte, så vi har måttet lukke for yderligere ansøgninger, fortæller LOFU's næstformand, Karsten Schiøtz og tilføjer, at der åbnes for ansøgninger igen, når man har dannet sig et overblik over, hvor meget mad, der kommer hver uge. Ingen familier skal gå tomhændede hjem.

- Vi forventer, at presset stiger 1. oktober, når de nye regler for kontanthjælps-ydelser træder i kraft. Derfor håber vi også at få et samarbejde i gang med flere supermarkeder.

LOFU har indgået aftale med Coop Danmark og specifikt Kvickly Vordingborg om afhentning af overskydende madvarer. Der uddeles bagerbrød fra dagen før, mejeriprodukter, kød og pålæg, der nærmer sig sidste holdbarhedsdato, samt frugt og grønt.

