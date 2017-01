Facaderådet kunne ikke lide zinkinddækningen på taget til Adelgade 89 og indstillede, at det skulle ændres. Men rådets »lille« ændring ville ifølge kritikerne i virkeligheden betyde, at hele tagkonstruktionen skulle lægges om. Foto: Claus Vilhelmsen

Udmelding af facaderåd i protest

- Facaderådet laver indstillinger til kommunen, som begrænser muligheder for arbejdspladser og for at tiltrække folk, der lægger penge i byen. Rådet bruger sin tid på flueknepperi og ligegyldigheder, og det vil jeg ikke bruge min tid på.

- Det er jo ikke sådan, at jeg ikke mener, at vi skal bevare de gamle ting. jeg har selv boet i et 400 år gammelt hus syd for Præstø, som jeg har renoveret. og det ville jeg ikke have gjort, hvis jeg ikke kunne lide det gamle. Men der skal også være udvikling. Vi kan ikke leve som i gamle dage, siger han.