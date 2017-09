Se billedserie Opvarmningen til motionsdagen foregik siddende i rundkreds, inden dagens program med bowling og folkedans kom i gang. Foto: Lene C. Egeberg

Uden motion kan det hurtigt gå den gale vej

Vordingborg - 14. september 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en mangeårig tradition, der onsdag blev holdt i live i Mønshallerne i Stege, da ældre fra de tre mønske plejecentre mødtes til fire timer med socialt samvær og lidt godt at spise.

Den årlige Motionsdag kan nemlig spores 19 år tilbage i tiden, omend tilslutningen har været større, end den var i går.

Dagen blev indledt med opvarmning i rundkreds i flexhallen, inden der blev stillet op til den store bowlingdyst. Her konkurrerede centrene mod hinanden om æren og den til lejligheden fremskafne pokal - og det kan afsløres, at der åbenbart findes nogle bowlinghajer derude, for der gik ikke mange minutter, før de første »strikes« var i hus.

Efter bowlingen samledes deltagerne i Mønshallernes forhal for at spise frokost, og derefter sørgede en rask omfang folkedans for, at kalorierne blev rystet af igen. Hele arrangementet blev rundet af med kaffe- og kagebord, inden turen gik tilbage til de tre distrikter.

Dermed fik de ældre en god dag ud af det, som bonnede ind på både den sunde og den sociale konto:

- Dagen i dag er mest målrettet de ældre, der i forvejen et tilknyttet aktivitetscentrene i de tre distrikter, men vi afviser selvfølgelig ikke nogen. Mange af de ældre dyrker i forvejen motion på centrene, men motionsdagen her gik dem en anden oplevelse end den, de får i dagligdagen. Vi har større forhold herude, og folk mødes på kryst og tværs. Vi spiser sammen, har det hyggeligt og får en heldagsoplevelse ud af det. Den fællesskabsfølelse gør meget for velværet, siger Tine Laulund Hansen.