Udbudsform slog fejl

Nedrivningen er klaret ved Algade, og gavlene ved at blive pudset op, men det bliver færre lokale håndværkere end ønsket, der kommer med til det store byggeri, som skulle være gået i gang 16. september.

Vordingborg - 07. september 2016 kl. 05:48 Af Poul Poulsen

Efter pres fra lokale håndværkere besluttede politikerne i marts at sende byggeriet af borgercenteret, en opgave til 40 millioner, ud i licitation som fagentrepriser. Men da det kom til stykket, kom håndværkerne ikke med buddene, skriver Sjællandske onsdag.

Kun på tre af entrepriserne har de lokale virksomheder lagt bud ind. Det er på elarbejdet, malerarbejdet og installation af solceller, mens der ingen bud er på de store opgaver som opførelse af råhus, tømrer, murer, installation, gulv, tag og anlægsgartnerarbejdet.

På grund af opgavens størrelse skal virksomhederne opfylde en lang række EU-krav for over hovedet at få lov til at byde, blandt andet med hensyn til erfaring og økonomi. De må ikke have haft driftsmæssige underskud de seneste år, og omsætningen skal være på det dobbelte af den sum, der bydes på arbejdet.

Formand for erhvervsudvalget Asger Dines Andersen (V) erkender, at det ikke er blevet den store succes.

- Det er rigtigt, at der er forholdsvist få lokale bud, og det må vi tage ved lære af. Der skal nogle justeringer til i udbudsmaterialet, og jeg har hørt kritik af, at de enkelte entrepriser er for store, siger Asger Dines Andersen.

Trods den ringe deltagelse fra Vordingborg Kommune glæder han sig over, at en del af arbejderne ser ud til at kunne gå til virksomheder i nabokommunerne. For eksempel byder Næstved-firmaer på både murer-, tømrer-, råhus- og anlægsgartnerentrepriserne, og der er også bud fra både Nørre Alslev, Sorø og Herlufmagle.