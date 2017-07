Se billedserie Hannes Fürstenberg og Anne Körner var meget imponerede over både de flotte rammer og værternes gæstfrihed, da de mandag blev viet som det første udenlandske par på Præstøs gamle rådhus, der satser på mange flere vielser fremover.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tysk par går forrest i stort bryllups-sats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tysk par går forrest i stort bryllups-sats

Vordingborg - 18. juli 2017 kl. 10:16 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang er Præstøs gamle rådhus blevet anvendt til vielse af udenlandsk par. Det første af mange, lyder meldingen fra folkene bag.

Mandag blev Hannes Fürstenberg og Anne Körner det første udenlandske par, som blev viet på det gamle rådhus.

- Det er meget nemmere at blive gift her i Danmark. Min søster blev det for tre år siden, forklarer Hannes Fürstenberg.

- Vi tjekkede en masse forskellige steders hjemmesider, og rådhusets var den bedste. Det så virkelig romantisk ud, fortæller Anne Körner.

- Så søgte vi på Præstø på nettet, og så hvor smukt byen ser ud, tilføjer bruden.

Parret kommer fra universitetsbyen Greifswald, der ligger ud til vandet, så det vi klar for at finde et sted tæt på vandet til deres bryllup.

Det unge par klarede deres bryllup uden det store festivitas. Elly Sølvtofte og Kirsten Harpsøe, der begge hjælper til som frivillige på det gamle rådhus, blev sat ind som vidner, og selve vielsen klarede giftefoged Mariane Neerup på flydende tysk.

Med ved vielsen var også værtinde Lisbeth Hebo, der kunne skåle for det nye brudepar og for rådhusets bryllupssatsning, der for alvor er begyndt at tage fart.

- Bare det at overvære et bryllup gør jo en varm om hjertet, men det er endnu mere specielt i dag, hvor det er det første udenlandske par, forklarer Lisbeth Hebo, der har måtte hente hjælp ind til at håndtere de mange bryllupshenvendelser.

- Der kommer dagligt mellem en og to henvendelser, forklarer Lotte Rigmor Jung, der hjælper med bryllupskoordineringen.

Inden længe har rådhuset også det første store udenlandske bryllupsselskab på besøg, og her har man måtte alliere sig med en række lokale forretninger.

- Vi står for koordineringen af det hele. Vi booker overnatninger, arrangerer middagen og kagen og en masse andet, og det kommer så de lokale til gode, forklarer hun.