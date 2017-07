En naiv, men også lidt for beregnende tysker, blev narret af en endnu smartere tysktalende roma. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Tysk bilist narret af smart roma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tysk bilist narret af smart roma

Vordingborg - 21. juli 2017 kl. 11:15 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hjælpsom tysk kvinde, der var turist i Danmark og på vej mod sit hjemland, blev vinket ind i nødsporet torsdag formiddag.

Hun havde set, at manden, der stod og vinkede, havde en bil med tyske nummerplader. Manden bandt hende en historie på ærmet og tiggede om penge, og hun gav ham 500 euro. Til gengæld gav han hende to halskæder, en ring og to armbånd, som, han påstod, var af guld, skriver Sjællandske.

Men det, der rigtigt overbeviste hende om, at hun skulle give ham pengene, var ikke hjælpsomhed. Han lovede hende, at han ville overføre 1.500 euro til hendes bankkonto, så hun ville tjene 1.000 euro på, hvad hun pludselig øjnede som en usædvanlig god handel.

Hun fik også hans telefonnummer, og så mente hun, at hun havde hold i ham.

Kvinden kørte videre, men en halv times tid senere syntes hun alligevel, at hun ville ringe til ham og tjekke hans historie. Hvad han nu har sagt til hende, står hen i det uvisse, men i hvert fald gik det op for hende, at hun var blevet snydt, og hun ville aldrig få pengene.

Nu gik hun til politiet og anmeldte sagen. Her er Johannes Skree-Lassen, leder af Lokal Efterforskning i Næstved i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er tale om en forbrydelse.

- Hvis det er et enkeltstående tilfælde, er det ikke sikkert, at han vil kunne blive dømt. Hun har givet ham penge, men fået noget retur. Aftalen om de 1.500 euro, der efter kvindens udsagn skal sættes ind på hendes konto, er mundtlig, og hvis han nægter at kende noget til det, kan jeg ikke løfte bevisbyrden, siger Johannes Skree-Lassen og tilføjer:

- Hvis noget ser ud til at være for godt til at være sandt, så er det nok heller ikke sandt.

Manden er efter kvindens udsagn sandsynligvis roma. Han er 40-50 år og taler tysk, skriver Sjællandske.