Tuborgfondet giver 300.000 kroner til bedre lyd

- Men nu er det også slidt ned, og det er dyrt at vedligeholde. Og Samtidig har ny teknologi og udvikling inden for området gjort det muligt at løfte overliggeren et par hak op, så kvaliteten og nuancerne i lydbilledet forbliver på den absolut øverste klinge, fortsætter spillestedslederen, der også glæder sig til at kunne løfte overliggeren på en mere jordnær måde.