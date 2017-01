Send til din ven. X Artiklen: Trusler om mord op til Hediga Morads forsvinden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trusler om mord op til Hediga Morads forsvinden

Vordingborg - 06. januar 2017 kl. 19:03 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke helt tilfældigt, at politiet mistænker den 41-årige eksmand for at have gjort en ende på 34-årige Hediga Morad i Vordingborg 9. oktober 2015. Op til mordtidspunktet har de to levet som hund og kat med vold, utroskab, trusler, separation og bortførelse af et af børnene. Det skriver Sjællandske.

De to mødte hinanden i Syrien i 1996. Han havde en billardsalon og senere en bilforretning i Aleppo, mens hun kom fra en landsby tæt ved. De blev gift i 2001.

Manden drog til Italien i 2008 for at se til sin kræftsyge mor, som var indlagt der. To år efter fulgte Hediga og børnene, som på det tidspunkt var fem og syv år.

Tiden i Italien var turbulent, og eksmanden fortalte i retten, at Hediga havde fundet en anden mand, som hun boede med i et år.

I juni 2014 mistede Hedigas mand sit arbejde, og da hans og familiens opholdstilladelse kun var midlertidig for to år, besluttede familien at flytte til Danmark. Men af frygt for at blive sendt hjem til Syrien opfandt de falske navne - et forhold som politi og anklagemyndighed først har fundet ud af umiddelbart før retssagens begyndelse. Børnene var blevet 9 og 11 år og fik besked på at tie med opholdet i Italien.

Familien søgte asyl, og efter Sandholm og et andet flygtningecenter, fik de et sted at bo i Stege. Men i stedet for at det hele nu faldt til ro, havde Hediga fået nok af volden, og efter kun en måned i Stege, forduftede hun med børnene.

I det næste halve års tid frem til 7. marts 2015 boede Hediga Morad på et krisecenter i Vejle og samtidig søgte hun om separation. Hendes eksmand stod i retten helt uforstående over for, at hun var flyttet på krisecenter og ville bare gerne have haft hende tilbage igen.

Hediga fik en lejlighed i Vejle, men flyttede på krisecenter igen - nu i Kolding. Ifølge eksmanden havde han ledt efter hende i flere byer.

Da han endelig fandt hende, gik hun til politiet og anklagede ham for at skygge hende. Hun forklarede, at han truede hende til at stoppe separationen og med at tage børnene med til Syrien. Men det benægter eksmanden.

Da sommeren oprandt, mente eksmanden, at de var ved at finde sammen igen, og ser man på de beskeder, som hun sendte ham i den periode løsrevet, kunne man godt få den tanke.

»Jeg vil aldrig glemme dig og elsker ikke andre end dig«. »Jeg sværger, at jeg er vild med dig« og »Jeg savner dig virkelig, min skat«, lyder tre af de sms'er som Hediga Morad sendte ham. Men det kunne også være for, at han ikke skulle gøre alvor af sine bastante trusler om at slå hende ihjel, hvis hun forlod ham.

Bortførte datter

18. august bortførte han sin datter, og først ni dage senere blev de fundet under nogle madrasser i en garage i Odense. Det er han også anklaget for, skriver Sjællandske.

Da efterårsferien kom, rejste Hediga fra Vejle til Vordingborg for at være sammen med eksmanden og børnene. Senere blev overfaldsalarmen fundet på hendes bopæl i Vejle, og ingen ved, hvorfor hun efterlod den.