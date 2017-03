Tricktyv udgav sig for at være håndværker

Mandag klokken 10 blev en beboer på Strandvejen i Præstø opsøgt af en mand, som fortalte, han var håndværker, og at han skulle skifte nogle vinduer i en lejlighed. Beboeren handlede i god tro, og gav »håndværkeren« adgang, så han kunne udføre sit arbejde. Det viste sig efterfølgende, at manden, der udgav sig for at være håndværker, kun havde et for øje med sit besøg - tyveri. Der er blevet stjålet en hvidguldsring, en guldring, et guldarmbånd med 14 charms og to guldarmbåndsure. Tricktyven beskrives som en mand af dansk udseende, 45 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning og har sort hår. Hvis nogle har set manden kan politiets vagtcentral kontaktes på 1-1-4.