Se billedserie Peter Vildenfelt Munck-Petersens venner dannede æresport med pensler og guldæg. Han har fundet flere guldæg gennem tiden og så smidt dem væk. Det kommer ikke til at ske med Connie Vildenfelt Munck-Petersen. Foto: Anders Ole Olsen

Tredje gang er - kærlighedens gang

Vordingborg - 10. september 2016 kl. 14:13 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre år siden sad Connie Vildenfelt Nielsen i sin lejlighed i Vordingborg og oprettede en profil på dating.dk. Hun havde ingen forstand på computere men savnede en at dele livet med. Samtidig i Stege var Peter Munck-Petersen godt i gang med at skrive på sin profil. Han var træt af at lede på værtshusene og ville give det digitale kødmarked en chance. Forleden blev de gift i Vor Frue Kirke i Vordingborg.

- Da jeg så Peter, tænkte jeg »hvad er det for en hippie«. - Og da jeg så Connie, tænkte jeg »hvad er det for en forstadsfrue«, griner de to og sender hinanden et kærligt blik over bordet i det lille hus, der udgør deres fælles hjem i Vordingborg.

Første date blev en gåtur rundt om Oringepynten med mulighed for at stikke af, hvis tavsheden blev for pinlig. Efter fire timer var de stadig ikke færdige med at tale, og efter 14 dage flyttede de sammen. Hun er 62 og han er 63, og hver har de to forliste ægteskaber bag sig, men ellers har de ikke meget til fælles. Han er københavner, kunstner og har fire voksne børn. Hun er fra Vordingborg, har begge ben på jorden og ingen børn. Alligevel passer de sammen.

