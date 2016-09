Sidst der var vejarbejde på Store Bro, forårsagede det store gener for bilisterne. Nu går arbejdet i gang igen, og i løbet af tre uger er det færdigt, lover Vejdirektoratet. Pressefoto

Tre ugers vejarbejde går i gang på Store Bro

Vordingborg - 12. september 2016 kl. 16:43 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De, som troede, at generne og de lange køer ved Store bro i Stege blev overstået i foråret, må tro om igen. Arbejdet skal gøres færdigt, og det kommer til at ske fra mandag den 19. og tre uger frem. Kl. 19 bliver arbejdet skudt i gang igen, skriver Sjællandske.

Slutfasen var planlagt som en del af den samlede renovering, der blev udført fra april til juni i år. Men arbejdet blev udsat, da det ellers ville give store trafikale gener for trafikken til og fra Stege i forbindelse med afholdelse af større arrangementer såsom markedsdagene om tirsdagen.

Vejdirektoratet indså, at køerne i sommer fortsat ville blive lange til trods for reguleringer af lyssignalerne, hvis arbejdet fortsatte, og besindige mennesker i direktoratet besluttede at udsætte arbejdet, til sommeren var slut.

Under den sidste arbejdsperiode tog det noget tid at få indstillingen af lyssignalerne helt på plads, så det ikke skabte unødvendige gener for trafikken. Disse indstillinger er blevet »gemt«, så Vejdirektoratet forventer at trafikken kan blive afviklet på fornuftig vis.

Direktoratet understreger dog, at man som bilist ved broen må forvente, at der er en del kø i myldretiden og i perioder i weekenderne

- Alle tre lyssignaler vil være samkørt, så trafikken kan køre bedst muligt over broen. Men hvis det viser sig, at der opstår problemer, står vi naturligvis klar til straks at regulere på systemet, siger Iben Maag, der er projektleder i Vejdirektoratet.

- Køkørsel kan næppe undgås helt, så vi håber samtidig, at folk vil vise lidt tålmodighed, mens vi udfører det nødvendige arbejde på broen, tilføjer hun.