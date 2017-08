Send til din ven. X Artiklen: Tre ud af ti unge vælger lokal uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre ud af ti unge vælger lokal uddannelse

Vordingborg - 04. august 2017 kl. 06:30 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af de 1141 personer fra Næstved og Vordingborg Kommuner, som netop har fået et positivt svar på deres ansøgning til en lang- eller mellemlang videregående uddannelse, er de 324 blevet optaget på en uddannelse i enten Næstved eller Vordingborg.

Det viser nye tal fra undervisningsministeriet. 131 vil satse på at blive lærer eller pædagog i Vordingborg, mens 193 indtager studiepladserne på enten professionsbacheloruddannelserne eller erhvervsakademiet i Næstved.

Det svarer til 29 procent af en årgang eller næsten tre unge ud af ti. Og det glæder borgmester Michael Seiding Larsen (V), der dog synes, at uddannelse er vigtigere end geografi.

- Jeg synes, det er godt, at kommunens unge uddanner sig. Men om det er her, i Næstved eller i en af de større byer er på sin vis lige godt, når blot de dygtiggør sig. Så håber jeg bare, at de efter endt uddannelse vælge at bosætte sig her i kommunen, lyder det fra Michael Seiding Larsen til Sjællandske.

Hos Landdistrikternes Fællesråd - en interesseorganisation, som arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark, mener man imidlertid, at der er basis for at øge antallet af unge, som bliver og tager uddannelse lokalt. Formand Steffen Damsgaard mener, at lokale uddannelser er vejen frem:

- Jeg synes, tallene underbygger, at de unge gerne vil blive i landdistrikterne, hvis de blot kan få deres drømmeuddannelse her. Lokale uddannelsesmuligheder er altså en nøgle til at fastholde de unge og en løsning på, at unge mennesker forlader udkanten til fordel for de større byer, fordi det er der, mulighederne er, siger han.