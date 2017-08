Tre generationer på langtur

- Vi har altid sejlet. Og jeg tror, at det har været med til at give det fællesskab, der gør, at vi stadig bor sammen med to af vores tre døtre, godt nok i hver vores længe på gården, siger Lis, 54 år, pædagogmedhjælper i det daglige og på båden den ansvarlige for sikkerheden om bord med tjek på det redningsudstyr, der forhåbentlig ikke bliver brug for.