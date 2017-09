Artiklen: To rasende håndværkere flåede bildøren op og bankede bilist

Politiet fik onsdag klokken 15.26 en anmeldelse om, at en mand var blevet overfaldet i sin bil af to håndværkere.

Det var sket på Elmealle i Vordinborg, og det var en 49-årig mand fra byen, der var blevet overfaldet.

Den 49-årige kom kørende på Platanvej, hvor en varebil, der ventede på fri bane, spærrede for hans videre kørsel. Det blev den 49-årige irriteret over og gav den anden chauffør fingeren.

Håndværkeren sprang ud af bilen sammen med sin makker, flåede den 49-åriges bildør op og gav han adskillige knytnæveslag i ansigtet. Han truede ham også fra at melde det til politiet.

Hans makker tog herefter over og gav den 49-årige yderlige nogle slag i ansigtet og et spark på kroppen, inden de to håndværkere forsvandt.

En politipatrulje ankom kort efter til stedet, og på grund af vidneforklaringer om varebilen fandt politiet den umiddelbart efter i Badstuegade.

Ud fra signalementet blev de to mænd, der var i bilen, genkendt, og de blev anholdt og sigtet for vold og for trusler.

Der er tale om en 29-årig mand fra lokalområdet og en 30-årig mand fra København, og de blev begge to taget med til politistationen i Næstved, hvor de nu skal afhøres.