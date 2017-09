To millioner til glasmuseum

Støberihallerne i Adelgade, Præstø, kan få nyt liv med den kommunale støtte. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 01. september 2017

Uden slinger i valsen bevilgede en enig kommunalbestyrelse torsdag aften to millioner kroner i etableringsstøtte til et museum med glaskunst fra Per Hebsgaards værksted på Mønsvej. Dermed er en hindring på vejen til fondsstøtte fra blandt andet Realdania ryddet af vejen, skriver Sjællandske fredag.

- Det er et rigtigt spændende projekt, som vil få stor betydning for hele Vordingborg Kommune og i særdeleshed for Præstø. Per Hebsgaard er en af de mest betydende glaskunstnere, og det er vigtigt, at værkerne bevares i det lokale kulturliv, lød det fra borgmester Michael Seiding Larsen, som også lagde vægt på, at de gamle støberihaller i Adelgade 18-20 bevares. Forslaget kom på som et ekstraordinært punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden og blev behandlet på et ekstra økonomiudvalgsmøde lige inden mødets start.

Hele projektet var kommet i fare, fordi tidsfristen for et støttetilsagn på 10 millioner fra Realdania var udløbet - og et nyt vil være betinget af, at der i øvrigt er en robust økonomi i budgetterne.

Det skulle der være nu.

Planerne har rødder tilbage til 2009 og kommunen har købt og foræret bygningerne til en værdi af 2,1 millioner kroner til projektet, som de seneste tre år har haft en årlig driftsstøtte på 500.000 kroner stående, som ikke er kommet til udbetaling.

- Det kan blive et vartegn, et fyrtårn for Præstø by, sagde Mikael Smed (S) i sin støtteerklæring, men understregede også, at det er op til borgerne i blandt andet Præstø at hjælpe det på vej.

Budgettet på 22,3 millioner kroner bygger ud over støtte fra fonde og kommune på, at en folkeindsamling kan indbringe 500.000 kroner, og det ligger også i prospektet, at frivillige skal stå for en del af driften sammen med institutionen Marjatta.

- Det kan blive endnu et godt kulturelt tilbud til borgerne. Tidligere har jeg været bange for, at vi ville sætte penge i noget, der ikke hang sammen, men med tilføjelsen om, at bevillingen sker under forudsætning af, at den øvrige økonomi er på plads, så er jeg mere rolig, sagde Helle Mandrup Tønnesen, løsgænger i kommunalbestyrelsen.

Bo Manderup (V) glæder sig meget over, at det med den kommunale bevilling bliver muligt at søge fondsstøtte til et økonomisk velfunderet projekt, der skal vise glaskunst i internationalt format.