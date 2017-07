To mænd luskede rundt ved hus

Lørdag nat ved to-tiden luskede to mænd rundt om et hus på Lindevej i Præstø og lyste ind ad vinduerne, hvorefter de bankede forsigtigt på døren, mens de lyste ind.

- Mine store børn var alene hjemme, de blev naturligvis skræmt fra vid og sans. De tændte lyset for at vise, at der var nogen hjemme. Mændene gik derefter ud i deres bil, hvor de efterfølgende sad i et ca. et kvarter og talte i telefon, fortsætter hun, og politiet bekræfter historien.