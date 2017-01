To mænd er fængslet for salg af amfetamin, også kaldet speed, i Præstø

To mænd fængslet for narkosalg

To mænd, begge 38 år, blev fredag varetægtsfængslet for fire uger ved retten i Nykøbing Falster, sigtet for salg af narkotika fra en adresse i Præstø.

Tippet førte til ransagning af en ejendom inde i Præstø by klokken 9 torsdag morgen. Tippet om ulovlige stoffer viste sig at holde stik, og ud over to mænd på 38 år fandt politiet 120 gram amfetamin og en mindre mængde hash, begge dele formodes at være til videresalg.