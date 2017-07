Se billedserie Spænding i den fyldte snitteskole før mødet med Rihm. Manden foran til højre i blå jakke er Karsten Blem ved siden af sin hustru, Susanne Blem. Parret møder altid tidligt for at få pladser helt i front.

To gange Wolfgang

Vordingborg - 29. juli 2017 kl. 20:35 Af Tekst og foto: Svend Klarskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oremandsgaard Kammermusikfest havde fredag aften to gange Wolfgang på programmet, nemlig Wolfgang Rihm, 65-årig tysk komponist, og Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Således samtidsmusik i selskab med mere end 200 år gamle strofer. En kombination, som er et væsentligt udgangspunkt for Oremandsgaard, skriver Sjællandske.

Men kan en Rihm-komposition fra 2002 overhovedet lokke publikum til den fortræffelige snitteskole i skoven ved Kragevig? Ja, såmænd. Der var fuldt hus. Måske også, fordi Mozart var på programmet.

Den tidligere mangeårige kommunaldirektør frem til 2006 i Præstø Kommune, Henning Pedersen, havde taget turen fra Roskilde for at deltage i kammermusikfesten, som han har gjort det flere gange før.

- Når et sted er kendt for god kvalitet, så har man tillid til de valg, der bliver taget, sagde Henning Pedersen til Sjællandske medhensyn til at skulle lytte til Rihm, som han ikke kendte på forhånd.

Henning Pedersen købte sin billet til koncerten på nettet. Den eneste, der var tilbage. Men han ville gerne have Karin Skovbjerg Jensen med - og kontaktede Oremandsgaard for om muligt at få fat i en løs billet, og det lykkedes.

- Sådan noget ukendt kan ofte være spændende, mente Karin Skovbjerg i relation til Rihm.

Karsten Blem, Vordingborg, genganger gennem mange år på snitteskolen med sin hustru, Susanne Blem, lod forstå, at når man måske hører musik i radioen af Rihm-kaliber, glider det nok hurtigt gennem øregangen. »Men når man sidder her og lytter, er det noget helt andet. Så kan man lære noget nyt,« var filosofien.

Det sociale havde frit løb både før koncerten - og i pausen. Folk hyggede sig med lækker føde, vin og kaffe fra stedets serveringstelt. Man fik diskuteret koncert-indholdet. Og stedets chef, August Hage, Oremandsgaard, cirklede rundt og fik en snak med bekendte.

Efter sidste tone kunne man via udsagn blandt publikummerne godt konkludere, at Mozart havde ryddet op efter den komplicerede - men trods alt også imponerende Rihm. Det skriver Sjællandske.