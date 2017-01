Timeout om børnepolitik

Fire politikker for det fremtidige arbejde i kommunen blev torsdag aften vedtaget uden debat, men den femte, Børne- og Ungepolitik 2017-2020, kostede en timelang debat og et kompromisforslag, der først blev vedtaget efter en fem minutters pause, som kom til at vare 13 minutter.

Politikken blev skarpt kritiseret af mindretallet bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten og løsgænger Helle Mandrup Tønnesen for at lægge for meget vægt på karakterer og erhvervslivets krav og for lidt på børn og børns trivsel. Og reelt stod forslaget til at falde, fordi Michael Seiding Larsen, som er Venstres borgmesterkandidat, også tog forbehold for det. I økonomiudvalget havde han tilkendegivet, at han ikke kan gå ind for de effektmål, som præcist angiver, hvilket karaktergennemsnit, der skal være nået i 2020.