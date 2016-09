Til kamp for en sund skole

- Det er et forløb, som HHX og HTX skal igennem, der handler om idræt, sundhed og fysisk udfoldelse. Vi har sagt ja til at være en del af første halvdel, og det skyldes, at vores fjerde årgang snart skal ud at have med unge at gøre, som går i 9. og 10. klasse. En dag med 1. g'ere er en god praktisk erfaring i den anledning, siger lektor på læreruddannelsen Dorte Palm, der er tovholder på dagen.