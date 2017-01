Så er den gal igen. En kvinde er blevet bidt tirsdag og har indgivet en politianmeldelse. Foto: Freddy Flinthagen

Terrorhunde bider igen

Vordingborg - 11. januar 2017 kl. 17:48 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 50-årig kvinde går stadig rundt med sine to store hunde på Østmøn uden at have styr på dem, og tirsdag skete det så igen, at en af dem gik til angreb. Denne gang gik det ud over en kvinde fra Hellerup, skriver Sjællandske.

- Hun blev bidt i armen, men dog uden at komme til skade. Ejeren, en 50-årig kvinde, som vi kender navnet på, forsøgte at kalde hundene til sig, men det kunne hun ikke, fortæller politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Arne Holdensen.

Han understreger, at det ikke er ulovligt at gå tur med sine hunde uden snor ude på landet, men der skal være styr på dem.

- De må ikke bide, fastslår han.

Kvinden blev bidt på Kobbelgårdsvej, og hun anmeldte efterfølgende episoden til politiet.

Den sidste anmeldelse kommer oven i syv anmeldelser, som Line Palmquist fra lokalpolitiet i Stege har samlet i et sagskompleks og sendt til anklagemyndigheden. Siden er en kommet yderligere en, som hun endnu ikke har nået at behandle. Dermed kommer det samlede antal op på ni anmeldelser.

Sjællandske har forsøgt at finde ud af, hvad der er sket med sagerne, efter at en borger på Møn, Freddy Flindthagen, i gårsdagens Sjællandske undrede sig over, hvorfor der ikke bliver skredet ind.

Det viser sig, at sagskomplekset på de syv anmeldelser dateret 11/6 - 18/10 ganske rigtigt ligger hos anklagemyndigheden. Men der er ikke udpeget en anklager, og sagerne ligger ubehandlet under »Særlov« under specielle sager.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få at vide, hvornår borgerne på Møn kan påregne, at der sker noget i sagen, men advokaturchef Jeanette Vincentz Andersen er ikke vendt tilbage på henvendelsen.