Teambuilding starter i Ørslev

Torsdag gik starten for 373 medarbejdere fra Semler Gruppen. Inddelt i otte hold skal de over fire dage tilbagelægge 650 kilometer til Prag på cykel. Mandag kører de hjem igen med bus.

Semler Gruppen, der beskæftiger 2000 medarbejdere, fylder 100 år. Det skal fejres med en cykeltur til Skoda-fabrikken 70 kilometer nordøst for Prag. At turen starter i Ørslev skyldes, at det var her, landets første Skodaforhandler og -importør i sin tid blev etableret.

I 2013 kørte medarbejderne fra hovedkontoret i Brøndby til Volkswagenfabrikken i Wolfsburg.

- Medarbejderne mødes på tværs af organisationen, og alle er med fra mekanikeren til direktøren. Det skaber en fælles kultur. Når man bagefter skal bruge hinanden, er der kortere vej til løsningerne, fortæller HR-chef Mads Smedegaard.

Deltagerne betaler godt 9000 kroner for at køre med. Beløbet, som dækker cykel og tøj, er afdraget månedligt. Servicefolkene betaler 3000 kroner for at deltage, og alle bruger pinseferien på det.

- Man kan købe masser af teambuildingkurser, men det her er en bedre investering. Træningen startede for halvandet år siden, og nu tager de afsted, men oplevelsen kommer til at vare længe efter, når de møder hinanden og udveksler minder, siger Kim Skovgaard Rasmussen, vicekoncerndirektør for Semler Gruppen.

