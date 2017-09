Send til din ven. X Artiklen: Syge kan få langt til medicin om natten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syge kan få langt til medicin om natten

Vordingborg - 15. september 2017 kl. 05:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der mangler læger til at bemande regionens lægevagter. Derfor foreslår de praktiserende lægers organisation i Region Sjælland at lukke en række af konsultationerne, herunder den i Vordingborg, skriver Sjællandske fredag.

Dermed kan syge borgere risikere at skulle tage til enten Næstved eller Nykøbing Falster for at blive tilset af en læge i aften- og nattetimerne og i weekenderne.

- Vi er ikke læger nok. På et eller andet tidspunkt når vi en smertegrænse, hvor vi ikke kan få nok læger til at dække vagterne i lægevagten, siger Ulrik Hesislev, formand for PLO i Region Sjælland.

Lukningen af lægevagten i Vordingborg vil dog ikke kun gå ud over den direkte kontakt med en læge. Også mulighederne for at få medicin vil blive væsentlig forringede.

Det har nemlig været tanken, at lægevagten skulle tage over, når Vordingborg Apotek fra årsskiftet dropper tilkaldevagten i aften- og nattetimerne.

- Det har været meningen med den nye apotekerlov, at folk skulle kunne blive forsynet med den akutte medicin hos lægevagten, indtil de kunne komme på apoteket dagen efter, forklarer apoteker Birgitte Egeberg Carlsen, der er bekymret over lægernes udmelding.

- Det kommer til at stille os her i kommunen ringere i forhold til at kunne få akut medicin. Folk kommer til at skulle rejse langt, eller også får lægevagten travlt med at skulle sende taxaer ud til folk, og det må blive dyrt, forklarer apotekeren.

- Men myndighederne har jo lovet, at ingen skal undvære deres medicin, og det løfte forventer jeg selvfølgelig, at de overholder, tilføjer hun.

