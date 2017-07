Svømmere kaprer kæmpe stævne

Selv om man endnu kun kan tænke sig til vand i bassinerne, står der allerede brugere i kø til Vordingborgs nye vandhus. Det fortæller formand for Vordingborg Svømmeklub Jan Clausen, som netop har sikret sig, at de østdanske årgangsmesterskaber skal holdes på Panter-grunden Og der er gode grunde til at lægge stævnet i Vordingborg, mener formanden.

- For det første har vi nu ti baner i stedet for seks. Det betyder, at afvikling af et kæmpe stævne som årgangsmesterskaberne nu er muligt inden for overskuelig tid. Samtidig kommer der også tilskuerpladser nok, siger Jan Clausen til avisen Sjællandske.