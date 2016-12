Det gik helt galt for en vred 23-årig, der lvede en soloulykke på Sydmotorvejen mellem Udby og Bårse. Modelfoto: Kim Rasmussen Foto: Picasa

Sur og fuld mand brager ind i autoværn

Vordingborg - 27. december 2016

En 23-årig mand fra Glostrup havde ikke bare fået for meget at drikke, men var også godt gal i skralden, efter han havde været oppe at skændes med sin kæreste. Juleaftensdag kørte han og kæresten hjemad, selvom han hverken kunne bestå en alkoholtest fra det, han havde drukket samme aften eller en hashtest fra det, han havde røget et par dage før. Det skriver Sjællandske.

På vejen blev han så sur på kæresten, at han smed hende ud af bilen og fortsatte alene. Han kørte op ad Sydmotorvejen, men han var nu blevet så rasende, at han slet ikke kunne styre bilen. Kl. 22.30 bragede han ind i midterautoværnet mellem Udby og Bårse, og herfra røg bilen over i sideautoværnet. Køreturen skuttede nu brat; bilen var ganske enkelt totalskadet på stedet.

Det blev hans bror, der kontaktede myndighederne, for da han var bekymret for ham, var han kørt efter ham. En ambulance blev tilkaldt, og manden blev kørt til skadestuen på Køge Sygehus. Her kunne han heldigvis udskrives kort efter.

- Det viser, at man skal lade være med at køre bil i arrigskab og beruselse, formaner Arne Holdensen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Sjællandske.