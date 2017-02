Se billedserie Anders Madsen, uddeler i SuperBrugsen (tv), Michael Larsen, formand for bestyrelsen i SuperBrugsen, Elly Nielsen, formand for handelsstandsforeningen for Møn og Nils Natorp, formand for turistforeningen kan slet ikke komme sig over, at det endelig er lykkedes at få fingre i Storegade 2 til House of Møn.Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Super Brugsen køber Storegade 2 til House of Møn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Super Brugsen køber Storegade 2 til House of Møn

Vordingborg - 04. februar 2017 kl. 10:50 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Storegade 2 ved indgangen til Stege har længe stået på ønskesedlen hos det nye tursimesamarbejde House of Møn. Nu er det en realitet, at organisationen kan flytte ind, for SuperBrugsen i Lendemarke har smidt 500.000 kr. på bordet og købt kommunen ud af huset og de to nabohuse på adresserne Ved Stranden 1 og 3. Det skriver Sjællandske.

Det betyder ifølge formand for turistforeningen Nils Natorp, at House og Møn kan åbne onsdag 5. april, selvom det hele nok ikke vil være på plads.

Brugsuddeler Anders Madsen begrunder købet med, at SuperBrugsen har stor opbakning i lokalsamfundet, og nu vil brugsen gerne give noget tilbage.

Formand for bestyrelsen i SuperBrugsen Michael Larsen tilføjer, at de har snakket om dette i bestyrelsen i flere år, og nu er de glade for, at det lykkes. SuperBrugsen lever også godt af turisterne.

- Øen er blevet mere afhængig af turisme, og hvor det før var jul og nytår, der var højdepunkterne, er juli kommet til, forklarer Anders Madsen.

- Der er jul to gange om året, for juli er lige så stor, supplerer Elly Nielsen, formand for handelsstandsforeningen.

Hun påpeger, at turisterne har manglet et sted at gå hen og få informationer, siden turistkontoret lukkede. Men stedet skal også bruges til lokale udviklingsprojekter for foreningerne, der støtter op om House of Møn.

Nils Natorp kan slet ikke få armene ned.

- Det er bare så dejligt, siger han med høj røst, da Storegade 2 bliver vist frem fredag.

- Turisterne vil blive budt velkommen ad fordøren ved porten til Møn. Det kan ikke nytte noget, at turisterne kommer og ser en enkelt ting, men så ikke ved, hvor de ellers skal gå hen på Møn. På House of Møn kan landturismeforeningerne mødes og koordinere til gavn for både turister og lokale, siger Nils Natorp til Sjællandske.