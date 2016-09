Se billedserie Tortillaruller, thaibox, Pasta Carbonates, panini og grøntsagsfrikadeller går som varmt brød i kantinen på Vordingborg Uddannelsescenter, fortæller Bettina Hansen. Hun kalder det livsbekræftende at arbejde med de unge og lytter, hvis de har forslag til menuen. Foto: Nina Lise

Sund mad sælger ikke sig selv

Vordingborg - 07. september 2016 kl. 12:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvad skal de med sådan en ung tøs? Det kan hun da ikke klare, lød kritikken, da 26-årige Bettina Hansen i 1991 overtog forpagtningen af kantinen på Vordingborg Uddannelsescenter. Hun blev valgt blandt 47 ansøgere for sine visioner om sund mad. Men først måtte hun lære at sætte sig i respekt.

- I starten, når jeg skulle have eleverne til at høre efter, måtte jeg virkelig være kreativ. Men pludselig begyndte de at gøre, hvad jeg sagde. Jeg var blevet så gammel, at jeg var blevet en autoritet, smiler Bettina Hansen.

Da hun for 25 år siden overtog kantinedriften, var de unge i årevis blevet spist af med pomfritter og frituremad. De hungrede efter sund kost - derfor proklamerede Bettina Hansen, at hun ville til at servere løgtærte, græsk agurkesalat samt burgere med kyllingebryst eller hvidløgspølse.

- I dag snyder vi fibre ind i næsten alt, hvad vi laver. Vi kommer fibre, hvid hvede eller havregryn i dejen til pølsehornene og spidskålen er snittet, så den falder i et med icebergsalaten, Men samtidig er vi nødt til at sælge det, de unge vil have. Hvis prisen eller udvalget er forkert, render de i Kvickly, siger Bettina Hansen.

