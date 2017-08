Se billedserie Linda Fischlein benyttede sig af muligheden for direkte kontakt med borgmesteren. Hun er utilfreds med, at der stilles store, grønne elskabe foran kønne huse. Foto: Poul Poulsen

Succes sikrer en ny spørgerunde

Vordingborg - 17. august 2017 kl. 10:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunst, nabostridigheder, miljøspørgsmål og grimme elskabe ved fredede huse. Det var nogle af de spørgsmål, som borgmester Michael Seiding Larsen (V) blev stillet, da han onsdag for tredje gang inviterede borgerne til at møde ham på tomandshånd, dog under overværelse af en sekretær.

Det var tredje gang, han afholdt spørgetimen, men han betragter det som så stor en succes, at den skal gentages, skriver Sjællandske.

De to første har fundet sted i henholdsvis Vordingborg og Stege og den tredje på Østerbro i Præstø onsdag.

Udsagn fra flere af de fremmødte viste tilfredshed med initiativet.

- Det er godt for kommunen, at man kan komme direkte til borgmesteren med sine spørgsmål - og at man bliver lovet et svar, lød det.

En anden mødte op med foto fra Adelgade.

- Blandt andet af mit eget hus i Adelgade 75. Det er bevaringsværdigt, men nu har elselskabet sat en stor grøn kasse op lige op ad huset. Før var der en ganske lille kasse, og den store pynter ikke, fortalte Linda Fischlein fra Præstø, da hun var på vej ind til mødet, hvor hun ville foreslå, at elselskabet bliver pålagt at gøre kasserne mindre synlige, eventuelt at grave ledningerne ned.

- Det var en øjenåbner for mig, siger Michael Seiding Larsen.

- Jeg har aldrig tænkt over det, men jeg må give spørgeren ret i, at en stor, grøn kasse ikke pynter op mod et velholdt okkergult eller rødt hus. Så jeg vil bede forvaltningen gå i dialog med elselskabet. måske kan kasserne komme væk eller dækkes med en film i en farve, der passer.

Han forventer, at der kommer nye spørgemuligheder i september og oktober.

