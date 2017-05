Succes: Brobygning får unge ud af kontanthjælp

Beskæftigelsesministeriet har afsat en pulje på 105 millioner kroner, der over fire år skal få flere udsatte unge ind på en erhvervsuddannelse via brobygning. En undersøgelse har vist, at brobygning fordobler sandsynligheden for, at de unge i kontanthjælpssystemet gennemfører grundforløbet på en erhvervsuddannelse. I Vordingborg overrasker tallene ikke.