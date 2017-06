Det kunne være sådan en minibus med plads til ni personer, der indkøbes til kørsel på Jungshoved.

Styrelse godkender Jungshoveds delebil

Vordingborg - 13. juni 2017 kl. 06:15 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bolig- og Trafikstyrelsen mener ikke, at Jungshoved Lokalråds planer om en delebil er i strid med lovgivningen. Dermed kan lokalrådet og kommunens forvaltning gå videre med planerne om at indkøbe en delebil, der skal køre fra Jungshoved til Præstø. Det skriver Sjællandske.

Alle er enige om, at det kan være en god idé, der udover at lette tilværelsen for borgere i Jungshoved måske også kan vise at spare kommunen penge. Jo mere en sådan delebil bliver benyttet, des færre flexture, og det giver økonomisk gevinst.

Men kommunens fagchef på området Bo Kuno Christensen var bange for, at delebilen kan kollidere med taxalovgivningen og lov om kollektiv trafik.

- Man kan ikke som lægmand finde ud af, om det er lovligt ved at læse i loven, sagde Bo Kuno Christensen tidligere.

Men svaret for styrelsen giver blod på tanden. På Sydals i Sønderborg Kommune har de en lignende bus, og den model er lovlig. Der er nogle regler, der skal opfyldes:

Kørslen udføres af en forening, hvis primære formål ikke er kørsel. Det opfylder Jungshoved Lokalråd, som har mange andre aktiviteter.

- Der må kun køres med foreningens aktive medlemmer, f.eks. borgere i området der er medlem af foreningen, mens udefra kommende f.eks. turister ikke må køre med.

- Der må ikke opkræves vederlag for kørslen. Dog må der gerne godtgøres udgifter, som er direkte forbundet til kørslen f.eks. udgifter til brændstof. På Sydals koster det to kr. pr. kørt km plus eget brændstofforbrug. I modellen på Jungshoved er der budgetteret med, at en tur koster 10 kr.

Thomas Christfort (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget glæder sig over, at der er fundet en løsning.

- Jeg er sikker på, at det bliver en succes, siger han.

Jungshoved Lokalråd er glad for, at teknik- og miljøudvalget efter styrelsens udmelding har godkendt lokalrådets oplæg til en forsøgsordning.

- Vi regner med at have en minibus til rådighed fra ca. 1. august, og Lokalrådet vil arrangere samkørsel til og fra Præstø to gange om dagen på hverdage. Derudover bliver der mulighed for at bruge bussen til samkørsel efter behov og nærmere aftale, oplyser Jørgen Svendsen fra Jungshoved Lokalråd, som havde møde mandag aften.

Lokalrådet har fået henvendelser far interesserede chauffører, men vil meget gerne have flere. Næste informationsaften på skolen er torsdag 15/6, hvor man kan melde sig til, skriver Sjællandske.

- Vi hører også gerne fra foreninger og grupper, der kunne tænke sig at arrangere faste samkørsler. Det kunne være til svømmehallen, til den ugentlige bridgeaften, til biografen eller noget helt fjerde, foreslår Jørgen Svendsen.