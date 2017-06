Efter velkomst og introduktion var der mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de forskellige uddannelsesretninger. Heriblandt læreruddannelsen. Foto: Hans-Henrik Lærke

Studievalg står for døren

Vordingborg - 08. juni 2017 kl. 11:30

Uret tikker, og fristen for at søge optagelse på et studie nærmer sig. Derfor holdt University College Sjælland i Vordingborg åbent hus onsdag aften, så potentielt kommende pædagog- og lærerstuderende kunne få svar på de spørgsmål, der savnede svar.

- Jeg er kommet for at høre om læreruddannelsen, siger Nanna Pihl Nielsen, som i de sidste to måneder har arbejdet som lærervikar på Lille Næstved Skole.

- Jeg har fundet ud af, hvordan studiet er bygget op, og jeg er mere hooked nu, end jeg var, før jeg mødte op. Jeg søger ind i Vordingborg på grund af det sociale, siger Nanna Pihl Nielsen.

Lærer- og pædagoguddannelserne, som udbydes på University College Sjælland i Vordingborg, har de senere år oplevet en fremgang i antallet af ansøgere.

Omkring 30 gæster lagde onsdag aften vejen forbi for at høre om de to uddannelsesretninger. De søger ind på kvote 1, hvis altså de beslutter sig for at søge. De vil i givet fald få svar 5. juli klokken 12.