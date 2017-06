Handelsstudenterne hejser flaget. For første gang bliver der i år også udklækket EUX-studenter inden for de merkantile fag fra ZBC Vordingborg. De har taget en erhvervsfaglig grunduddannelse og lagt en gymnasial uddannelse oveni - i alt fire år.Foto: Nina Lise

Studenter sendte flaget til tops

- Jeg var oppe i Almen Studieforberedelse og fik 7. Det er okay, for jeg lavede det hele i aftes, smiler Peter Jensen fra Bogø, der har gået på STX samfundsvidenskabelig linje, fordi han mente, at han ville læse jura. Det har de tre år i gymnasiet lavet om på. Nu vil han efter et sabbat-år med dannelsesrejse læse naturvidenskab.

På ZBC var det Valdemar Steigerwald fra Vordingborg, der var først til at få hue på. Han sluttede sin HTX med et 12-tal i »SO« - en eksamen, hvor man skal dokumentere, at man har nået de faglige mål for sit studieområde. Hans plan at læse til aktuar - kandidat i forsikringsmatematik - på Københavns Universitet.