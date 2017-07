Frugtladen er det eneste hus, der er tilbage på grunden. Nu vil ejeren bruge huset som fundament til at lave et toetagers hus, hvor overdelen bliver beboelse. Foto: Claus Vilhelmsen

Strid om opførelse af helårshus

Ombygningen af det, der i dag er en overflødig ladebygning til et hus i to etager, vækker modstand blandt beboere i Roneklint øst for Præstø. Alligevel har kommunen givet tilladelse, og i øjeblikket er den nødvendige ændring af lokalplanen i fire ugers høring, skriver Sjællandske.

I foråret fik 51 naboer i to omgange mulighed for at gøre indsigelser. Tre var positive, men hele ti har protesteret over planen.

Siden har Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn sendt et brev til Teknik- og Miljøudvalget, hvori foreningen vender tommelfingeren nedad.

Den omstridte bygning, som ligger på Roneklintvej 7, er den eneste bygning, der er tilbage på den 96.554 kvadratmeter store grund.

Planen er at bygge en bolig i to etager på en del af det eksisterende grundareal, og i det øvrige bebyggede areal i hver ende bliver lavet et lukket gårdrum. Stueetagen vil blive uopvarmet hobbyrum og og udestue, mens førstesalen bliver den egentlige bolig.

Den ny overbygning bliver beklædt med brædder og malet med umbragrøn.

Når det er arkitektfirmaet Nørrøn, der ansøger og ikke ejeren, Livingage, er det fordi Vordingborg sammen med Lolland og Guldborgsund Kommuner kører et udviklingsprojekt i samarbejde med Norrøn ved navn »Det danske Landsted«. »Udviklingsprojektet har som formål at synliggøre, at mange af landdistrikternes uudnyttede bygninger kan ændres til attraktive landsteder som fritidsboliger under flexordningen og derved genanvende tommebygninger i det åbne land,« som der står i kommunens begrundelse for at give tilladelse.

Indsigelserne fokuserer på, at bygningen ikke vil passe ind i den eksisterende byggestil på Roneklint, og at en tilladelse til at bygge på den måde kan komme til at danne præcedens.

Nogle står også uforstående over for den udvikling, som Roneklintvej 7 har været igennem. Ejendommen har været en virksom landbrugsejendom, men stuehuset er inden for de seneste år blevet revet ned, og nu er der planer om, at en stor del af jorden skilles ud, samtidig med, at der bygges en ny helårsbolig på murene af ladebygningen.

Fagchef Peter Schaarup, Afdeling for Byg Land og Miljø skriver i øvrigt om indsigelserne, at »processen omkring udarbejdelsen af lokalplanen og graden af borgerinddragelse har skabt en forventning om, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanen«.

Bevaringsforeningen mener, at frugtladen uden de store armbevægelser kan omdannes til en god fritidsbolig.

»Norrøn præsenterer imidlertid et projekt med en byggehøjde og tageetage, der er meget fremmed for landsbyen,« skriver foreningen til Teknik- og Miljøudvalget.

Men det afviser Peter Schaaarup i dispensationen til lokalplanen og skriver, at »ejendommen ikke er en del af den afgrænsede landsby«.

Høringsfristen slutter den 4. august, skriver Sjællandske.